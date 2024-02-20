Ивченко Емельян Юлианович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Ивченко Юлиан Федорович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.07.1911
Дочь: Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Ивченко Варвара Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.01.1913
Дочь: Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Ивченко Варвара Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.06.1915
Сын: Ивченко Тихон Емельянович
Мать ребёнка: Ивченко Варвара Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивченко Варвара Ивановна
Смерть
Неизвестно