Ивченко Емельян Юлианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Емельян Юлианович

Ивченко Емельян Юлианович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Ивченко Юлиан Федорович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.07.1911

Дочь: Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Ивченко Варвара Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
20.01.1913

Дочь: Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Ивченко Варвара Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.06.1915

Сын: Ивченко Тихон Емельянович

Мать ребёнка: Ивченко Варвара Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Варвара Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close