Барашенко (Авдеева) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барашенко (Авдеева) Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1915

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915

Отец: Авдеев Иван Петрович

Мать: Авдеева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барашенко Филипп Петрович

Рославль, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1940

Дочь: Милентьева Галина Филипповна

Отец ребёнка: Барашенко Филипп Петрович

Смоленская область г. Рославль
Рождение ребёнка
25.?.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барашенко Филипп Петрович

Рославль, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барашенко Филипп Петрович

Смерть
2000
Рославль, Смоленская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Рославль, Смоленская область
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