Барашенко (Авдеева) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1915
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1915
Отец: Авдеев Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барашенко Филипп Петрович
Рославль, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1940
Дочь: Милентьева Галина Филипповна
Отец ребёнка: Барашенко Филипп Петрович
Смоленская область г. Рославль
Рождение ребёнка
25.?.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барашенко Филипп Петрович
Рославль, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000
Рославль, Смоленская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Рославль, Смоленская область