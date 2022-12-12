Левицкий Сергей Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкий Сергей Львович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1818

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1842 по 1842
Кавказ
Место жительства
С 1845
Париж, Франция
Место жительства
С 1849
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1859 по 1865
Париж, Франция
Место жительства
С 1865
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1898
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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