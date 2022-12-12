Левицкий Сергей Львович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1842 по 1842
Кавказ
Место жительства
С 1845
Париж, Франция
Место жительства
С 1849
Место жительства
С 1859 по 1865
Париж, Франция
Место жительства
С 1865
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1898