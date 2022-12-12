Падута Дария Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1799
Дочь: Агафья Конанова
Отец ребёнка: Падута Конан Васильев
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 77об-78 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1799