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Мананников Николай Михайлович

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Место рождения

Обское, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.07.1940

Дата смерти

12.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940

Отец: Мананников Михаил Евсеевич

Мать: Мананникова Анна Васильевна

Обское, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
11.08.1970

Жена: Мананникова Антонина Ставниславовна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.01.1971

Дочь: Мананникова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Мананникова Антонина Ставниславовна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.06.1978

Дочь: Грачева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мананникова Антонина Ставниславовна

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Смерть
12.04.2009
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