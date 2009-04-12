Мананников Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.07.1940
Дата смерти12.04.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1940
Бракосочетание
11.08.1970
Рождение ребёнка
13.01.1971
Дочь: Мананникова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Мананникова Антонина Ставниславовна
Рождение ребёнка
09.06.1978
Дочь: Грачева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мананникова Антонина Ставниславовна
Смерть
12.04.2009