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Шитова Федосья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
21.06.1822 ст.

Дочь: Галкина (Шитова) Февронья Фёдорова

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Иванов

Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.07.1827 ст.

Сын: Шитов Степан Фёдоров

Отец ребёнка: Шитов Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно

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