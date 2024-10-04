Шитова Федосья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитов Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1822 ст.
Дочь: Галкина (Шитова) Февронья Фёдорова
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Иванов
Ельники, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.07.1827 ст.
Сын: Шитов Степан Фёдоров
Отец ребёнка: Шитов Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно