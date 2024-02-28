Кононов Александр
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Кононова (Чашникова) Елена БорисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кононов ДмитрийНеизвестно г.р.
(Кононова) ЕлизаветаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кононова) Елизавета
Мать ребёнка: Кононова (Чашникова) Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Дмитрий
Мать ребёнка: Кононова (Чашникова) Елена Борисовна