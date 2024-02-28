Кононов Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кононов Александр

Автор
БМ
Манеев Б.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Кононова (Чашникова) Елена БорисовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кононов ДмитрийНеизвестно г.р.
(Кононова) ЕлизаветаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова (Чашникова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кононова) Елизавета

Мать ребёнка: Кононова (Чашникова) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Дмитрий

Мать ребёнка: Кононова (Чашникова) Елена Борисовна

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