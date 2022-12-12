Смирнов Федор Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Смирнов Александр Федорович
Мать ребёнка: Смирнова Анна Александровна
Рождение ребёнка
11.07.1924
Дочь: Исаева Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Александровна
с. Шушкодом
Рождение ребёнка
12.03.1927
Дочь: Барышева Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Смирнова Анна Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1950
Причина смерти: Попал под поезд