Смирнов Федор Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Федор Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Смирнов Александр Федорович

Мать ребёнка: Смирнова Анна Александровна

Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1924

Дочь: Исаева Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Александровна

с. Шушкодом
Рождение ребёнка
12.03.1927

Дочь: Барышева Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1950
Большое Ермолино, Шушкодомская волость, Буйский уезд
Причина смерти: Попал под поезд
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