Глухих ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Глухих (Мезрина) Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухих (Мезрина) Галина

Рождение ребёнка
13.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глухих (Мезрина) Галина

Смерть
Неизвестно

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