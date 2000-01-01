Шулинин Иван Гаврилович
Место рожденияРоссия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Рождение ребёнка
18.07.1901
Дочь: Жукова Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Шулинина Татьяна Ивановна
Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно