Шулинин Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулинин Иван Гаврилович

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Место рождения

Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Рождение ребёнка
18.07.1901

Дочь: Жукова Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Шулинина Татьяна Ивановна

Россия, Тобольская губерния, деревня Маслянка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулинина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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