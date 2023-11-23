Ксения Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1666 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иоакимов

Рождение ребёнка
1685

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Иоакимов

Иван Васильевич (ок. 1685 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Василия Иоакимовича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии переименован во дьячка там же. ... Показать все
Рождение ребёнка
1712

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Иоакимов

Смерть
Неизвестно

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