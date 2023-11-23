Ксения Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иоакимов
Рождение ребёнка
1685
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Иоакимов
Иван Васильевич (ок. 1685 — ?) Родился в семье священника села Фефилова Романов-Борисоглебского уезда1 Василия Иоакимовича. Служил пономарем в том же селе. Впоследствии переименован во дьячка там же. ... Показать все
Рождение ребёнка
1712
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Иоакимов
Смерть
Неизвестно