Бунакова (Осипова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1973
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Осипов Андрей
Рождение ребёнка
05.05.1935
Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1938
Дочь: Филина Нина Семеновна
Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1941
Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова Тамара Семеновна
Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Околот Вера Семеновна
Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973