Бунакова (Осипова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Осипова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Осипов Андрей

Мать: Осипова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
05.05.1935

Сын: Бунаков Юрий Семенович

Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.08.1938

Дочь: Филина Нина Семеновна

Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.09.1941

Сын: Бунаков Семен Семенович

Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова Тамара Семеновна

Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Околот Вера Семеновна

Отец ребёнка: Бунаков Семен Иванович

Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунаков Семен Иванович

Смерть
1973
Городниково, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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