Сарбаш (Щедринская) Мира Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарбаш (Щедринская) Мира Яковлевна

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Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь

Дата рождения

1903

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Shedrinsky Yakov Mendel

Мать: Щедринская Любовь

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
26.02.1930

Сын: Сарбаш Юрий Христофорович

Отец ребёнка: Сарбаш Христофор Михайлович

СССР г.Ленинград
Рождение ребёнка
18.06.1932

Дочь: Москалёва Ангелина

Отец ребёнка: Сарбаш Христофор Михайлович

УССР г.Луганск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарбаш Христофор Михайлович

Смерть
1990
Санкт-Петербург
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