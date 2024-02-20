Сарбаш (Щедринская) Мира Яковлевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Дата рождения1903
Дата смерти1990
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Shedrinsky Yakov Mendel
Мать: Щедринская Любовь
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
26.02.1930
Сын: Сарбаш Юрий Христофорович
Отец ребёнка: Сарбаш Христофор Михайлович
СССР г.Ленинград
Рождение ребёнка
18.06.1932
Дочь: Москалёва Ангелина
Отец ребёнка: Сарбаш Христофор Михайлович
УССР г.Луганск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990
Санкт-Петербург