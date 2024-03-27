Залилов Равиль Мазитович
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Залилов Мазит Галяувич
Мать: Залилова Минниямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Залилова Рафига
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залилова Рафига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Залилова Минжиган
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залилова Минжиган
Смерть
1984
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР