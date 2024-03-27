Залилов Равиль Мазитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилов Равиль Мазитович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1930

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Залилов Мазит Галяувич

Мать: Залилова Минниямал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Рафига

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова Рафига

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залилов Камиль Равилевич

Мать ребёнка: Залилова Минжиган

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Минжиган

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Минжиган

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Минжиган

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Залилова Минжиган

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова Минжиган

Смерть
1984
с.Таймасово Куюргазинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинский район БАССР
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