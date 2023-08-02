Мамсуров Боруко
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Мамсуров Кунду Каншаович
Мать: Мамсурова Хаджихан
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мамсуров Эльдзаруко
Мать ребёнка: Мамсурова Хадизе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамсурова Хадизе
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамсурова Хадизе
Смерть
Неизвестно