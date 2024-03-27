(Эстеркес) Надежда Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Эстеркес) Надежда Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1880

Дата смерти

28.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1902

Сын: Эстеркес Лев (Лёля) Абрамович

Отец ребёнка: Эстеркес Абрам

с. Жигалово Жигалов. р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
11.11.1905

Сын: Эстеркес Яков Ааронович

Отец ребёнка: Эстеркес Абрам

Zhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1908

Сын: Эстеркес Израиль Аронович

Отец ребёнка: Эстеркес Абрам

с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии 1908
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Эстеркес Рафаил Аронович

Отец ребёнка: Эстеркес Абрам

Zhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
08.03.1914

Сын: Эстеркес Владимир Абрамович

Отец ребёнка: Эстеркес Абрам

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Эстеркес Абрам

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
07.04.1919

Дочь: Сарра Ароновна

Отец ребёнка: Эстеркес Абрам

Zhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
30.03.1926

Сын: Эстеркес Александр Аронович

Отец ребёнка: Эстеркес Абрам

г. Якутск
Смерть
28.04.1958
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