(Эстеркес) Надежда Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1880
Дата смерти28.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1902
Сын: Эстеркес Лев (Лёля) Абрамович
Отец ребёнка: Эстеркес Абрам
с. Жигалово Жигалов. р-на Иркутской обл.
Рождение ребёнка
11.11.1905
Отец ребёнка: Эстеркес Абрам
Zhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1908
Сын: Эстеркес Израиль Аронович
Отец ребёнка: Эстеркес Абрам
с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии 1908
Рождение ребёнка
Около 1910
Отец ребёнка: Эстеркес Абрам
Zhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
08.03.1914
Сын: Эстеркес Владимир Абрамович
Отец ребёнка: Эстеркес Абрам
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Эстеркес Абрам
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
07.04.1919
Дочь: Сарра Ароновна
Отец ребёнка: Эстеркес Абрам
Zhigalovo, Zhigalovsky District, Irkutsk Oblast, Russia
Рождение ребёнка
30.03.1926
Сын: Эстеркес Александр Аронович
Отец ребёнка: Эстеркес Абрам
г. Якутск
Смерть
28.04.1958