Ларин Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1912
Дочь: Ларина Мария Захаровна
Мать ребёнка: Ларина Феня (Феодосия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Клавдия Захаровна
Мать ребёнка: Ларина Феня (Феодосия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Анна Захаровна
Мать ребёнка: Ларина Феня (Феодосия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Иван Захарович
Мать ребёнка: Ларина Феня (Феодосия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Феня (Феодосия)
Смерть
Неизвестно
Туркмения
Красноводск