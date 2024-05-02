Ларин Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Захар

Ларин Захар

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1912

Дочь: Ларина Мария Захаровна

Мать ребёнка: Ларина Феня (Феодосия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Клавдия Захаровна

Мать ребёнка: Ларина Феня (Феодосия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Анна Захаровна

Мать ребёнка: Ларина Феня (Феодосия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Иван Захарович

Мать ребёнка: Ларина Феня (Феодосия)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Феня (Феодосия)

Смерть
Неизвестно
Туркмения
Красноводск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close