(Сизион) Татьяна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Сизион Емельян Васильевич
Мать: не указана
Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Смерть
Неизвестно