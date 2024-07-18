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(Сизион) Татьяна Емельяновна

Место рождения

Хлопяники, Чернігівська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1784 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Сизион Емельян Васильевич

Мать: не указана

Хлопяники, Чернігівська область
Прибыв в Новомышастовскую, жена Емельяна Варвара и их сын Данило умерли. Емельян Васильевич жениться на Евдокии. Сизион Емельян Васильевич 40 лет способен к внутренней службе, его жена Евдокия 20 ле... Показать все
Смерть
Неизвестно

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