Юдина (Веснина) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1920
Дата смерти27.03.1988
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1920
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Галина Викторовна
Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1941
Дочь: Саломатова Любовь Викторовна
Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
31.12.1947
Дочь: Моторина Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
27.03.1988