Юдина (Веснина) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Веснина) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1920

Дата смерти

27.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1920

Отец: Веснин Александр Афанасьевич

Мать: Веснина Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Галина Викторовна

Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
04.12.1941

Дочь: Саломатова Любовь Викторовна

Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
31.12.1947

Дочь: Моторина Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Юдин Виктор Алексеевич

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
27.03.1988
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