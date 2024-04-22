Калашникова (Леонтьева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Леонтьева) Татьяна Александровна

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

21.02.1973

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1973

Отец: Калашников Александр Андреевич

Мать: Леонтьева Тамара Петровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Через два года после рождения переехала в Молдавию.
Смена фамилии
10.04.1993
вышла замуж и сменила фамилию на Ковальчук.
Рождение ребёнка
02.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальчук Владимир Анатольевич

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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