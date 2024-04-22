Калашникова (Леонтьева) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения21.02.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1973
Через два года после рождения переехала в Молдавию.
Смена фамилии
10.04.1993
вышла замуж и сменила фамилию на Ковальчук.
Рождение ребёнка
02.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковальчук Владимир Анатольевич
Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра