Яковлев Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1946
Дата смерти17.05.2017 ст.
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Нина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Нина Викторовна
Смерть
17.05.2017 ст.