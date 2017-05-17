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Яковлев Павел Сергеевич

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Место рождения

Кашино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

03.11.1946

Дата смерти

17.05.2017 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1910 г.р.

Жена

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Яковлева Елизавета Александровна

Кашино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Нина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Нина Викторовна

Смерть
17.05.2017 ст.
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