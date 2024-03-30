Анфимов Виктор Анфимович
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Анфимова Олимпиада Варсанофьевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анфимова Ираида Викторовна
Мать ребёнка: Анфимова Олимпиада Варсанофьевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Анфимов Викентий Викторович
Мать ребёнка: Анфимова Олимпиада Варсанофьевна
Смерть
Неизвестно