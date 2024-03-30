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Анфимов Виктор Анфимович

Место рождения

Бердинка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Анфим

Мать: не указана

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Анфимова Олимпиада Варсанофьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Анфимов Павел Викторович

Мать ребёнка: Анфимова Олимпиада Варсанофьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анфимова Ираида Викторовна

Мать ребёнка: Анфимова Олимпиада Варсанофьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Анфимов Викентий Викторович

Мать ребёнка: Анфимова Олимпиада Варсанофьевна

Бердинка, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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