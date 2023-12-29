Селивонова Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти?.11.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Печерская (Селивонова) Марфа Гурьевна
Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
До 1856
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Селивонов Косьма Гурьевич
Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич
Исходя дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1856
Сын: Селивонов Василий Гурьевич
Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Кутневская (Селивонова) Юстина Гурьевна
Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Небылица (Селивонова) Акилина Гурьевна
Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
12.06.1862 ст.
Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.11.1865 ст.
Дочь: (Селивонова) Екатерина Гурьевна
Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич
Смерть
?.11.1891
Причина смерти: от простуды
Похороны
?.11.1891