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Селивонова Матрона Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

?.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Печерская (Селивонова) Марфа Гурьевна

Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
До 1856

Муж: Селивонов Гурий Сергеевич

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Селивонов Косьма Гурьевич

Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1856

Сын: Селивонов Василий Гурьевич

Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Кутневская (Селивонова) Юстина Гурьевна

Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Небылица (Селивонова) Акилина Гурьевна

Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
12.06.1862 ст.

Сын: Селивонов Пётр Гурьевич

Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1865 ст.

Дочь: (Селивонова) Екатерина Гурьевна

Отец ребёнка: Селивонов Гурий Сергеевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
?.11.1891
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
?.11.1891
Кривоносовка, Сумська область

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