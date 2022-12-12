Милюхина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1950
Сын: Милюхин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович
казахстан, ст.луговая
Бракосочетание
Около 1950
казахстан, ст.луговая
Место жительства
Около 1950
казахстан, ст луговая
Рождение ребёнка
1953
Сын: Милюхин Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович
Казахстан, ст.луговая
Рождение ребёнка
30.03.1956
Дочь: Милюхина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович
Казахстан, ст.луговая
Место жительства
Около 1990
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область