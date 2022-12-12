Милюхина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюхина Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1950

Сын: Милюхин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович

казахстан, ст.луговая
Бракосочетание
Около 1950

Муж: Милюшкин Алексей Иванович

казахстан, ст.луговая
Место жительства
Около 1950
казахстан, ст луговая
Рождение ребёнка
1953

Сын: Милюхин Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович

Казахстан, ст.луговая
Рождение ребёнка
30.03.1956

Дочь: Милюхина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Милюшкин Алексей Иванович

Казахстан, ст.луговая
Место жительства
Около 1990
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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