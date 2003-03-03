Косевич Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1970
Дата смерти03.03.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.2000
Дочь: Косевич Инна Николаевна
Мать ребёнка: Косевич Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косевич Людмила Николаевна
Смерть
03.03.2003