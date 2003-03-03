Косевич Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косевич Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1970

Дата смерти

03.03.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.2000

Дочь: Косевич Инна Николаевна

Мать ребёнка: Косевич Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косевич Людмила Николаевна

Смерть
03.03.2003
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