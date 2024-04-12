Кириленко/Кириченко/ Феодосия Харитоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1808
Сын: Кириленко / Кириченко / Петр Тимофеевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Игнатьевич
Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1808г.лист № 295,зап.№ 5,ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-1293(нач.)
Бракосочетание
До 1808
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Кириленко / Кириченко / Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Тимофей Игнатьевич
Рождение
Около 1890
Смерть
Неизвестно