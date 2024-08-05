Борисюк Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1884
Отец: Борисюк Василий Кондратьевич
Мать: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Борисюк) Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Борисюк) Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Федосья Семеновна
Смерть
Неизвестно