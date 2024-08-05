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Борисюк Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1884

Отец: Борисюк Василий Кондратьевич

Мать: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Борисюк) Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Борисюк) Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Федосья Семеновна

Смерть
Неизвестно

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