Кыргыс Аяна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981
Отец: Айыжы Валерий Петрович
Мать: Айыжы Луиза Сандюновна
Рождение ребёнка
2014
Сын: Кыргыс Али-Хаан Адыгжыевич
Отец ребёнка: Кыргыс Адыгжы Ильич
Рождение ребёнка
2016
Дочь: Кыргыс Валерия Адыгжыевна
Отец ребёнка: Кыргыс Адыгжы Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кыргыс Адыгжы Ильич