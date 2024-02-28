Кыргыс Аяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыргыс Аяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Айыжы Валерий Петрович

Мать: Айыжы Луиза Сандюновна

Рождение ребёнка
2014

Сын: Кыргыс Али-Хаан Адыгжыевич

Отец ребёнка: Кыргыс Адыгжы Ильич

Рождение ребёнка
2016

Дочь: Кыргыс Валерия Адыгжыевна

Отец ребёнка: Кыргыс Адыгжы Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кыргыс Адыгжы Ильич

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