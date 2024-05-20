Рудницкая Роза Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рудницкая Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудницкая Полина Федоровна

Отец ребёнка: Рудницкий Федор Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудницкий Алик Федорович

Отец ребёнка: Рудницкий Федор Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудницкий Федор Леонтьевич

Минск, Минск
Смерть
Неизвестно
Минск, Минск

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