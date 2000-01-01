Щенникова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1910

Дочь: Пелагея Диомидовна

Отец ребёнка: Щенников Диомид Борисович

Рождение ребёнка
04.03.1913

Сын: Щенников Василий Диомидович

Отец ребёнка: Щенников Диомид Борисович

Рождение ребёнка
20.09.1919

Дочь: Любовь Диомидовна

Отец ребёнка: Щенников Диомид Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенников Диомид Борисович

Смерть
Неизвестно
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