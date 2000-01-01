Щенникова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1910
Дочь: Пелагея Диомидовна
Отец ребёнка: Щенников Диомид Борисович
Рождение ребёнка
04.03.1913
Сын: Щенников Василий Диомидович
Отец ребёнка: Щенников Диомид Борисович
Рождение ребёнка
20.09.1919
Дочь: Любовь Диомидовна
Отец ребёнка: Щенников Диомид Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно