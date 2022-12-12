Манукян Мелана Агасиновна
Место рожденияГрузия, Цалкский район, с. Ашкала
Дата рождения24.08.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Грузия, Цалкский район, с. Ашкала
Рождение ребёнка
13.09.1983
Дочь: Шека Армине Рубеновна
Отец ребёнка: Буликян Рубен Ишханович
Раевская, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно