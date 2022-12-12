Манукян Мелана Агасиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манукян Мелана Агасиновна

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Место рождения

Грузия, Цалкский район, с. Ашкала

Дата рождения

24.08.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Грузия, Цалкский район, с. Ашкала
Рождение ребёнка
13.09.1983

Дочь: Шека Армине Рубеновна

Отец ребёнка: Буликян Рубен Ишханович

Раевская, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буликян Рубен Ишханович

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