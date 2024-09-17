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Кисиль Мефодий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1911

Дата смерти

29.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1911

Отец: Кисиль Андрей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кисиль (Тхор) Мария Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бережнова (Кисиль) Вера Мефодьевна

Мать ребёнка: Кисиль (Тхор) Мария Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисиль Евгений Мефодьевич

Мать ребёнка: Кисиль (Тхор) Мария Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисиль (Тхор) Мария Григорьева

Смерть
29.01.1942
Погиб в концлагере Цайтхан (Германия)

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