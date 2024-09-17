Кисиль Мефодий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1911
Дата смерти29.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1911
Отец: Кисиль Андрей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кисиль (Тхор) Мария Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бережнова (Кисиль) Вера Мефодьевна
Мать ребёнка: Кисиль (Тхор) Мария Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисиль Евгений Мефодьевич
Мать ребёнка: Кисиль (Тхор) Мария Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1942
Погиб в концлагере Цайтхан (Германия)