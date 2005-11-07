Vorobeva (Kasatkina) Polina
Место рожденияChubovka, Samara, Russia
Дата рождения21.10.1923
Дата смерти07.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923
Отец: Kasatkin Artamon
Мать: Kasatkina Evdokia
Chubovka, Samara, Russia
Рождение ребёнка
18.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Vorobiev Vasiliy
Karaganda, Kazakhstan
Рождение ребёнка
22.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Vorobiev Vasiliy
Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
Около 1956
Дочь: Tatiana
Отец ребёнка: Vorobiev Vasiliy
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Vorobiev Valeriy
Отец ребёнка: Vorobiev Vasiliy
Смерть
07.11.2005
Toliatti, Russia