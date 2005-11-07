Vorobeva (Kasatkina) Polina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vorobeva (Kasatkina) Polina

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Место рождения

Chubovka, Samara, Russia

Дата рождения

21.10.1923

Дата смерти

07.11.2005

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Около 1956 г.р.

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923

Отец: Kasatkin Artamon

Мать: Kasatkina Evdokia

Chubovka, Samara, Russia
Рождение ребёнка
18.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Vorobiev Vasiliy

Karaganda, Kazakhstan
Рождение ребёнка
22.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Vorobiev Vasiliy

Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
Около 1956

Дочь: Tatiana

Отец ребёнка: Vorobiev Vasiliy

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Vorobiev Valeriy

Отец ребёнка: Vorobiev Vasiliy

Смерть
07.11.2005
Toliatti, Russia
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