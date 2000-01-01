Шипицын Викул Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Викул Иванович

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья Викуловна

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Мария Викуловна

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ульяна Викуловна

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шипицын Иван Викулович

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Смерть
Неизвестно
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