Шипицын Викул Иванович
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Авдотья Викуловна
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Мария Викуловна
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ульяна Викуловна
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Смерть
Неизвестно