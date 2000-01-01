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Рязанцев Степан Севастьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1918

Отец: Рязанцев Севастьян Никифорович

Мать: Чиркова Мария

Военная служба
С ?.09.1939 по ?.09.1946
Рождение ребёнка
18.04.1952

Сын: Рязанцев сергей Степанович

Мать ребёнка: Рязанцева Анна Егоровна

Рождение ребёнка
18.04.1952

Сын: Рязанцев сергей Степанович

Мать ребёнка: Рязанцева Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно
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