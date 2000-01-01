Рязанцев Степан Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1918
Отец: Рязанцев Севастьян Никифорович
Мать: Чиркова Мария
Военная служба
С ?.09.1939 по ?.09.1946
Рождение ребёнка
18.04.1952
Сын: Рязанцев сергей Степанович
Мать ребёнка: Рязанцева Анна Егоровна
Рождение ребёнка
18.04.1952
Сын: Рязанцев сергей Степанович
Мать ребёнка: Рязанцева Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно