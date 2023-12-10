Степанова Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Константин

Мать: Фаина

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Степанова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Степанов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1904

Дочь: Колесникова Степанида Петровна

Отец ребёнка: Степанов Пётр Иванович

село Суслово Мариинского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Степанов Григорий Петровия

Отец ребёнка: Степанов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Степанова-Анциферова Елена Петровна

Отец ребёнка: Степанов Пётр Иванович

Смерть
1953
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