Степанова Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Константин
Мать: Фаина
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Степанова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Степанов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1904
Дочь: Колесникова Степанида Петровна
Отец ребёнка: Степанов Пётр Иванович
село Суслово Мариинского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
1907
Сын: Степанов Григорий Петровия
Отец ребёнка: Степанов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Степанова-Анциферова Елена Петровна
Отец ребёнка: Степанов Пётр Иванович
Смерть
1953