Канайкин Валерий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1963
Дата смерти11.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1963
Рождение ребёнка
04.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Канайкина Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
28.03.1991
Сын: Канайкин Алексей Валерьевич
Мать ребёнка: Канайкина Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.2018