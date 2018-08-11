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Канайкин Валерий Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1963

Дата смерти

11.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1963

Отец: Канайкин Кирилл Петрович

Мать: Канайкина Мария Абрамовна

Рождение ребёнка
04.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Канайкина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
28.03.1991

Сын: Канайкин Алексей Валерьевич

Мать ребёнка: Канайкина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канайкина Татьяна Михайловна

Смерть
11.08.2018
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