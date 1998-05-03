Рыбакова (Захарова) Анастасия
Место рожденияд. Змейка, Муромский уезд, Владимирская губерния
Дата рождения20.12.1914
Дата смерти03.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
20.12.1914
Отец: Захаров Андрей
д. Змейка, Муромский уезд, Владимирская губерния
По новому стилю дата рождения считается 10.12.1914
Крещение
21.12.1914
Успенская церковь с. Решное
Восприемники: Михаил Павлович Гусев, Анна Павловна Гусева
Рождение ребёнка
04.02.1934
Сын: Рыбаков Юрий
Отец ребёнка: Рыбаков Николай
с.Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Рождение ребёнка
25.09.1936
Сын: Рыбаков Александр
Отец ребёнка: Рыбаков Николай
с. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Бракосочетание
27.01.1940
Муж: Рыбаков Николай
Рождение ребёнка
27.10.1941
Сын: Рыбаков Николай
Отец ребёнка: Рыбаков Николай
с. Туртапка, Выксунский район, Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Зеленая, 76
Смерть
03.05.1998
с. Туртапка, Выксунский район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище