Рыбакова (Захарова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Захарова) Анастасия

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Место рождения

д. Змейка, Муромский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

20.12.1914

Дата смерти

03.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1914

Отец: Захаров Андрей

Мать: Захарова (чернышова) Наталья

д. Змейка, Муромский уезд, Владимирская губерния
По новому стилю дата рождения считается 10.12.1914
Крещение
21.12.1914
Успенская церковь с. Решное
Восприемники: Михаил Павлович Гусев, Анна Павловна Гусева
Рождение ребёнка
04.02.1934

Сын: Рыбаков Юрий

Отец ребёнка: Рыбаков Николай

с.Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Рождение ребёнка
25.09.1936

Сын: Рыбаков Александр

Отец ребёнка: Рыбаков Николай

с. Туртапка, Выксунский район, Горьковский край
Бракосочетание
27.01.1940

Муж: Рыбаков Николай

Рождение ребёнка
27.10.1941

Сын: Рыбаков Николай

Отец ребёнка: Рыбаков Николай

с. Туртапка, Выксунский район, Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Зеленая, 76
Смерть
03.05.1998
с. Туртапка, Выксунский район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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