Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1763
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Козма Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно