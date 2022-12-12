Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

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Место рождения

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1763

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Козма Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Федорович

Место жительства
Неизвестно
Пятчино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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