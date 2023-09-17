Викторова (Кацапова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторова (Кацапова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1959

Отец: Кацапов Николай Александрович

Мать: Кацапова (Мамнева) Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Сергей Анатольевич

Развод
Неизвестно

Муж: Викторов Сергей Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
03.06.1978

Сын: Рассохин (Зерников) Александр Викторович

Отец ребёнка: Зерников Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1983

Дочь: Викторова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Викторов Сергей Анатольевич

Тельновское, Углегорский, Сахалинская область

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