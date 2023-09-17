Викторова (Кацапова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Место жительства
Неизвестно
Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
03.06.1978
Сын: Рассохин (Зерников) Александр Викторович
Отец ребёнка: Зерников Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1983
Дочь: Викторова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Викторов Сергей Анатольевич
Тельновское, Углегорский, Сахалинская область