Ефрем Федоров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Федор Кирилов (Ич)
Мать: Авдотья Ларионова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Сидорова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Степан Ефремов (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Сидорова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ларион Ефремов (Ич)
Мать ребёнка: Катерина Сидорова (Вна)
Смерть
1786