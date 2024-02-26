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Ефрем Федоров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Около 1727 г.р.

Жена

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Федор Кирилов (Ич)

Мать: Авдотья Ларионова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Сидорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Степан Ефремов (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Сидорова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ларион Ефремов (Ич)

Мать ребёнка: Катерина Сидорова (Вна)

Смерть
1786

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