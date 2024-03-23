Голубчиков Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1986
Сын: Голубчиков Артём Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.08.1988
Сын: Голубчиков Павел Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности