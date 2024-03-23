Голубчиков Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубчиков Игорь Николаевич

Голубчиков Игорь Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1986

Сын: Голубчиков Артём Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1988

Сын: Голубчиков Павел Игоревич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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