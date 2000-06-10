Борбошева (Саламова) Александра Анчиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти10.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Саламов Аҥчы
Мать: Саламова -
Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
03.05.1955
Бракосочетание
До 1955
Рождение ребёнка
Около 1958
Рождение ребёнка
16.10.1962
Рождение ребёнка
16.10.1962
Сын: Борбошев Алексей Байрымович
Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович
Рождение ребёнка
08.09.1965
Сын: Борбошев Роман Байрымович
Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович
Рождение ребёнка
1971
Рождение ребёнка
06.05.1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борбошев Перден Байрымович
Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович
Смерть
10.06.2000