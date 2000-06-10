Борбошева (Саламова) Александра Анчиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борбошева (Саламова) Александра Анчиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

10.06.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1930 г.р.

Дети

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1962 г.р.
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1965 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Саламов Аҥчы

Мать: Саламова -

Сӧӧк Тодош
Рождение ребёнка
03.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
До 1955

Муж: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Рождение ребёнка
16.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
16.10.1962

Сын: Борбошев Алексей Байрымович

Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Каярлык, Онгудайский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
08.09.1965

Сын: Борбошев Роман Байрымович

Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Рождение ребёнка
06.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борбошев Перден Байрымович

Отец ребёнка: Борбошев Байрым Тӧлӧсович

Смерть
10.06.2000
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