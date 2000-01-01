Мосиенко Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1908
Дочь: Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
20.09.1909
Дочь: Ефросинья Сергеевна
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
09.04.1911
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мосиенко Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно