Мосиенко Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1908

Дочь: Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
20.09.1909

Дочь: Ефросинья Сергеевна

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
09.04.1911

Сын: Мосиенко Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мосиенко Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мосиенко Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Мосиенко Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиенко Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно
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