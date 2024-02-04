Липовцев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения11.01.1917
Дата смерти27.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липовцев Борис Александрович
Мать ребёнка: Понамарева Галина Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1950
Сын: Липовцев Юрий Александрович
Мать ребёнка: Понамарева Галина Андреевна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
27.10.1977
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край