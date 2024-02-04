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Липовцев Александр Иванович

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

11.01.1917

Дата смерти

27.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1917

Отец: Липовцев Иван Трофимович

Мать: Липовцева (Сокрутенко) Ксения Сергеевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Борис Александрович

Мать ребёнка: Понамарева Галина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.10.1950

Сын: Липовцев Юрий Александрович

Мать ребёнка: Понамарева Галина Андреевна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Смерть
27.10.1977
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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