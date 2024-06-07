Мариневич Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мариневич Лукьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1865 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мариневич Иосиф Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Александровка, Вінницька область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Мариневич Иоан Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

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