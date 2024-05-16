Золотухин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Антонина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1956
Сын: Золотухин Павел Николаевич
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1964
Сын: Золотухин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Золотухина Анна
Смерть
Неизвестно