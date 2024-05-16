Золотухин Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Золотухин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотухина Антонина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1956

Сын: Золотухин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Кирсановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.05.1964

Сын: Золотухин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Золотухина Анна

Смерть
Неизвестно

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