Berman Iosif Vulf
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.04.1918
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
merchant
Рождение ребёнка
1863
Рождение ребёнка
1869
Сын: Berman Isaak Iosif
Мать ребёнка: Berman Chava Fabii
Смерть
30.04.1918
Похороны
Неизвестно