Berman Iosif Vulf Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиBerman Iosif Vulf

Berman Iosif Vulf

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.04.1918

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
merchant
Рождение ребёнка
1863

Сын: Berman Faibish (Fabii) Fabii Iosifovich Berman Iosif (Iosel)

Мать ребёнка: Berman Chava Fabii

Рождение ребёнка
1869

Сын: Berman Isaak Iosif

Мать ребёнка: Berman Chava Fabii

Смерть
30.04.1918
Похороны
Неизвестно

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