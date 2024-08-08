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Евдокия

Место рождения

Совала, Уломская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Совала, Уломская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паранина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Паранин Дмитрий

Совала, Уломская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паранин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Паранин Дмитрий

Совала, Уломская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
22.05.1895

Муж: Паранин Дмитрий

Совала, Уломская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Паранин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Паранин Дмитрий

Совала, Уломская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Паранина Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Паранин Дмитрий

Совала, Уломская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Паранина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Паранин Дмитрий

Совала, Уломская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
06.05.1918

Дочь: Паранина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Паранин Дмитрий

Рождение ребёнка
1920

Сын: Паранин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Паранин Дмитрий

Совала, Уломская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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