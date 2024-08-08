Евдокия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паранина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Паранин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паранин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Паранин Дмитрий
Бракосочетание
22.05.1895
Муж: Паранин Дмитрий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Паранин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Паранин Дмитрий
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Паранина Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Паранин Дмитрий
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Паранина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Паранин Дмитрий
Рождение ребёнка
06.05.1918
Дочь: Паранина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Паранин Дмитрий
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Паранин Дмитрий
Смерть
Неизвестно