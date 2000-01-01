Войдок Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Войдок Александр Александрович
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войдок Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Войдок Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войдок Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Войдок Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войдок Людмила
Смерть
Неизвестно