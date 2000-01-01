Войдок Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войдок Геннадий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Войдок Александр Александрович

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войдок Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Войдок Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войдок Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Войдок Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войдок Людмила

Смерть
Неизвестно
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